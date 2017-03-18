Bayern Múnich-Real Madrid y Juventus-Barcelona serán los grandes duelos de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en los que el Atlético de Madrid se medirá al equipo que todos querían, el Leicester City inglés, y el Borussia Dortmund y el Mónaco completan el cartel.

El sorte, con el exdelantero galés Ian Rush como ‘mano inocente’, deparó estos enfrentamientos para los cuartos de final, que se disputarán los días 11/12 y 18/19 de abril.

El sorteo de las semifinales será el 21 de abril y se jugarán los días 2/3 y 9/10 de mayo, y la final será el 3 de junio en el estadio Nacional de Cardiff.

El Bayern-Real Madrid es todo un clásico de las competiciones europeas y además es el reencuentro de Carlo Ancelotti con el conjunto blanco, con el que ganó la Liga de Campeones en Lisboa en 2014 ante el Atlético de Madrid.

Ambos equipos, únicos segundos en la primera fase que superaron los octavos, se han enfrentado en veintidós ocasiones, con un balances de diez triunfos del cuadro español, dos empates y once derrotas y un 31-33 en goles para el conjunto bávaro.

La última vez que se enfrentaron en competición oficial fue precisamente en dicha edición 2013/14. Se vieron las caras en semifinales y el Real Madrid de Ancelotti salió airoso con un gran Sergio Ramos, protagonista de la goleada blanca en la vuelta en Múnich (0-4). Xabi Alonso, que se retirará esta temporada, se reencontrará también con su exequipo, con el que también levantó la ‘Décima’ en Lisboa pese a no poder jugar la final, y el holandés Arjen Robben también tiene pasado blanco. En el conjunto de Zinedine Zidane será muy especial para el medio germano Toni Kroos, exjugador del campeón alemán.

Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), James Rodríguez (Real Madrid) y Falcao García (Mónaco) serán los colombianos en acción en esta fase.