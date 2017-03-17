El técnico de la Selección Colombia, José Néstor Pékerman, aterrizó en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla a las 1:15 de la tarde de este viernes, pero no se dejó ver de los medios de comunicación.

El entrenador argentino y su cuerpo técnico salieron por una puerta trasera por la parte interna de la llegada de vuelos nacionales.

En el parqueadero del aeropuerto unas camionetas de la Selección recogieron al cuerpo técnico. Aún no se conoce la lista de convocados para el juego del próximo jueves ante Bolivia, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.