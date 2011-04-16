Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

La organización de las Pequeñas Ligas inaugura hoy en Barranquilla tres torneos nacionales con miras a participaciones internacionales en el presente año.

Se realizarán en la categorías major, junior y senior y tendrán como escenarios el estadio Tomás Arrieta y el estadio Bosques del Norte.

La categoria major (11 -12 años) será clasificatoria para el Torneo Latinoamericano de Costa Rica que tendrá lugar del 15 al 24 de julio.

El nacional se estará jugando en el estadio de la Pequeña Liga del Norte a partir de las 9:00 a.m.

Los equipos participantes son: Pequeña Liga Falcón, Pequeña Liga San Andrés, Pequeña Liga Providencia, Pequeña Liga La Arenosa, Pequeña Liga Energía Social Barranquilla y Pequeña Liga Energía Social Cartagena.

El de la categoría junior (13 - 14 años) es clasificatorio para el Latinoamericano de Bahamas que está previsto del 15 al 24 de julio.

El nacional tiene su desarrollo en el estadio Tomas Arrieta, comenzando hoy a partir de las 9 a.m.

Participan los representantivos de Pequeña Liga Falcón, Pequeña Liga Valle, Pequeña Liga del Norte, Pequeña Liga La Arenosa y Pequeña Liga Energía Social Barranquilla. Y el campeonato de la categoría senior (15 -16 años) es clasificatorio al Torneo Latinoamericano a realizarse en México del 1 al 10 de julio.

Este certamen se cumplirá igualmente en el estadio Tomás Arrieta, pero a tercera hora. Intervienen los equipos: Pequeña Liga del Valle, Pequeña Liga San Andrés y Pequeña Liga de Barranquilla.