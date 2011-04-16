Mañana domingo se jugará la quinta jornada del torneo de minifútbol para exalumnos y egresados de la Normal Superior la Hacienda. Uno de los juegos para ver será entre la promoción 1990 y las Estrellas Normalistas.

La cuarta jornada dejó los siguientes resultados: la 2010 ganó 2 por cero a la 2005, la 2.007 venció 2 a 1 a la 2004 B, la 2004 se impuso 2 a 1 a la 2003; la 2000 goleó 3 a 0 a la la 2008; la 1.993 derrotó 3 a 0 la 1983; la 1991 derrotó 1 por cero a la 1988; la 1990 igualó 1 por 1 con la 1998; las Estrellas Normalistas se impusieron a la 1989, uno por cero.

La jornada de mañana será así: a las 8:30 am., el clásico de los dos equipos de la 2004 ante 2004 ‘B’; a las 9:30, la 1990 ante Estrellas Normalistas; a las 10:30, la 1993 y la 1988; a las 11:30, la 2005 y la 2000; a las 12:30 p.m., la 2010 ante la 2003; a la 1:30 pm., la 1983 ante la 1989, a la 2:30 pm., la 1998 ante la 1991, a las 3:30, la 2007 ante 2008 que cerrará la programación.