Óscar Alfonso Mejía

De la mano de Anthony El Pipa De Ávila y Carlos El Pibe Valderrama, la selección senior máster de fútbol del Magdalena cabalga en el primer lugar del Zonal Clasificatorio del Campeonato Nacional de la categoría que se disputa por estos días en el estadio de la Universidad del Magdalena en Santa Marta.

El conjunto magdalenense ratificó su buen momento ayer, después de derrotar 2-1 a su similar del Cesar en la segunda fecha del hexagonal correspondiente al grupo tres.

Los cesarenses abrieron el marcador al minuto 8 de la primera parte, en un centro por derecha y la defensa local no reacciona y aparece Jaider Solano de cabeza para embocarla al fondo de la red.

Con la desventaja en la pizarra, los samarios se pellizcaron y liderados por El Pibe Valderrama, lograron meter en su campo a los visitantes, quienes se dedicaron a tirar pelotazos y a entrar fuerte, generando faltas constantes.

La magia y el talento de las glorias del fútbol bananero salieron a flote. El habilidoso Anthony El Pipa De Ávila creó un contragolpe que se la sirvió a Miguel González, quien regateó con un defensor y metió un centro que el arquero del Cesar no pudo atrapar, dejándosela servida al Pipa, quien solo tuvo que meterle un puntazo para poner el encuentro 1 por 1.

Para la parte complementaria, la fuerte brisa hizo de la suyas, generando errores en ambos oncenos.

Al minuto 22, Oswaldo Jarlan Barrera en un cobro magistral de tiro libre le dio la ventaja al dueño de casa e hizo estallar la tribuna que llegó en gran volumen al campus universitario.

Con esta victoria, Magdalena es líder con seis puntos, seguido por Sucre con cuatro. En el tercer lugar se encuentra Bolívar con tres unidades, las mismas que La Guajira que ocupa el cuarto puesto. El quinto es Cesar con un punto, mientras que San Andrés no suma y es colero.

