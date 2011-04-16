El certamen será para todos los aficionados, desde aquellos que les gusta ver a los niños hasta los mayores, aunque el énfasis será para los infantes, aclara el entrenador Marco Tulio Altamar, organizador. 'Queremos unirnos y mostrar que sí hay baloncesto en Barranquilla y con niños talentosos'.

El torneo se jugará hasta el 20 de abril y la apertura será hoy a las 4 p.m. con una banda de paz y algunos partidos. El evento se hará en las categorías minibaloncesto, infantil, junior, mayores y senior máster.

Fueron invitados los equipos Bravos de Cúcuta, Delfines de Cartagena, la Liga de Baloncesto del Magdalena, Águilas de Malambo, el club Gabriel García Márquez, Fundecar, Amigos de Sincelejo, Liga de Sucre, Lanceros de Cartagena, Panteras de Valledupar y los anfitriones: Trotamundo.