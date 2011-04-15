boxeo.jpg

Con el deseo de regresar a los primeros planos del boxeo mundial, el cordobés César Canchila subirá hoy al ring, luego de una inactividad de 15 meses, para enfrentar a Nelson Cantero, en el pleito estelar de la velada con la cual se conmemorarán los 25 años del programa radial de boxeo Esquina Neutral, que dirige Estewil Quesada.

La función se llevará a cabo en el centro recreacional Las Vegas y constará de 12 combates.

'Yo nunca pensé en retirarme, solamente tomarme un descanso y aquí estoy nuevamente', afirmó Canchila, quien fue campeón minimosca de la Federación Internacional de Boxeo.

Canchila, de 29 años, tiene registro de 28 triunfos y 3 derrotas, con 22 nocauts. No pelea desde el 19 de diciembre de 2009 cuando cayó por nocaut en 11 asaltos ante Johnriel Casimero, en disputa del título minimosca interino de la OMB.

La contienda ante Cantero será en la división supermosca, aunque el cordobés asegura que también puede pelear en mosca.

'Voy a probar en cual de las dos me siento mejor', declaró el púgil oriundo de Cereté, quien no niega que le gustaría enfrentarse a Iván Calderón o a Giovanni Segura, con quien ya peleó en dos ocasiones, pero en su nueva categoría.

'Si ellos quieren pelear conmigo, que suban de categoría', afirmó tajantemente.