LLUIS GENE/AFP AFP

Real Madrid y el Barcelona protagonizan mañana el primero de cuatro clásicos en 18 días cuando se enfrenten en el estadio Santiago Bernabéu por la liga española, un duelo en el que el club de Pep Guardiola prácticamente podría asegurar el título doméstico.

El Barcelona llega al encuentro con ventaja de ocho puntos sobre el Madrid cuando restan siete fechas en la temporada, una diferencia casi insuperable ante un equipo blaugrana que apenas ha perdido una vez esta campaña en la liga española.

El súper clásico por la liga será el aperitivo para otros tres platos fuertes: el miércoles por la final de la Copa del Rey, y el 27 de abril y 3 de mayo por las semifinales de la Liga de Campeones.

Real Madrid todavía tiene fresca en la memoria el humillante revés 5-0 que el Barcelona le propinó en el partido de ida por la liga en el estadio Camp Nou. Guardiola ha ganado sus seis partidos contra el Madrid desde que tomó las riendas del Barça.

'Como capitán del Real Madrid, si te digo que ese partido no importa estaría faltando al respeto a los madridistas. Vamos a ir a ganar y a recortarles puntos. La liga todavía es posible', aseguró el capitán merengue Íker Casillas.

Pero el Barcelona no es el mismo que goleó 5-0 al Madrid en el Camp Nou ya que llega algo tocado a la cita por la ausencia del zaguero Carles Puyol, que lleva desde el 23 de enero de baja. A esto podría sumarse la mala racha de cara al arco del artillero David Villa, que suma ocho encuentros sin anotar.

'El 5-0 del Camp Nou no influirá. Es un hecho que ha ocurrido hace meses, que no ha dejado secuelas a nadie. Ni el Barcelona se va a sentir mucho más seguro por aquel 5-0, ni el Real Madrid más inseguro por aquella derrota', destacó el seleccionador nacional y extécnico del Madrid, Vicente del Bosque.

Luego de la recuperación del argentino Gonzalo Higuaín, el francés Karim Benzema y el portugués Cristiano Ronaldo (que anotó el miércoles frente al Tottenham para sellar el boleto en la Champions), el técnico merengue José Mourinho tendrá a su disposición la artillería completa, incluyendo a Emmanuel Adebayor.

'Tenemos que pensar que es posible ganar, porque ellos no son de otro mundo, juegan al fútbol como los mejores equipos, pero nosotros estamos bien.

Debemos estar confiados en que quien sea mejor va a ganar', comentó Cristiano sobre el clásico.

Barcelona también tendrá que concentrarse para no confiarse por la holgada ventaja que tiene en la liga.

'Lo más importante (de los tres torneos) siempre es la liga, es algo de larga duración. No necesitas tener suerte, tienes que jugar bien todo el tiempo', comentó en una entrevista con la AP la leyenda culé Johan Cruyff. 'En la Liga de Campeones puedes tener lesiones, un poco de suerte, un poco de mala suerte, así que muchas cosas pueden suceder en una competencia corta. Por eso, para mí, la liga siempre es más importante'.

Azulgranas demandan a emisora

El Barcelona presentará hoy ante la justicia una demanda contra la radio española Cope en la que pide una indemnización de 6 millones de euros por una acusación de dopaje difundida en marzo por ese medio, y que el club negó, anunció ayer en un comunicado.

La querella, que será presentada en los juzgados de lo civil de Barcelona se presenta por 'intromisión ilegítima en el derecho al honor' sobre una información de la radio 'donde se vinculaba a los deportistas y médicos del club con prácticas de dopaje', según el texto emitido por el club español.

'El Barcelona considera que estas informaciones han dañado la imagen, el prestigio y la reputación del club y constituyen una clara vulneración de un derecho constitucionalmente protegido que esta demanda pretende resarcir', alega. AP/Madrid