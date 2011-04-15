Aunque lo hayamos escrito 500 veces (por exagerar, que es algo lo cual somos tan dados los colombianos y en general todos los nacidos al sur del Río Grande) se dice que 'el mundo es de los vivos', hasta cuando el vivarachón se resbala o encuentra la horma de su medida.

Pero no es de vivillos de quienes queremos escribir hoy, sino de otra plaga internacional, por no decir que mundialista: la de los copiones; de esos que viven copiándolo todo y si pueden, simulando que son los 'dueños de la creación', como otro dios, pero pacotillero a morir.

Aterrizando de inmediato, miren ustedes cómo se copian las cosas. La Uefa o como se llama concibió su campeonato europeo de clubes, no de naciones, que este último es mas viejo que 'batear agachado'. No demoró mucho la iniciativa europea, que ya que la Confederación Suramericana de Fútbol seguía sus pasos, calcándolo todo, pero con abrumadora diferencia geográfica.

Los clubes europeos de fútbol prefieren movilizar sus jugadores por trenes, teniendo en cuenta las cercanías en que está el 90% de esos países. Sólo toman aviones en las distancias largas, como que un equipo francés o español tenga que ir a Moscú, a jugar allá. Desde luego, ese viaje en tren es agotador y hay que tomar el avión. De resto. tren corrido. Inglaterra está 'nariz con boca' con Francia; ésta es fronteriza con España, que nada se diga de Holanda, Dinamarca y otras yerbas aromáticas.

Pero bien... ¿Qué hacen entonces nuestros ilustrísimos dirigentes suramericanos? Montaron también su torneo, pero por carretera hacia donde? Hacia ninguna parte, que lo que hay es selva. Primero, que las distancias son enormes y segundo que lo que se tiene por carreteras en algunos países suramericanos es un chiste alemán, de lo flojo que es. Pero como lo que hay es el tener que copiar, ahí la jaiba, dijo el cangrejo. Nos contaba un amigo que lee mucha prensa y oye mucha radio lo que tuvo que pasar Junior para haber llegado a Bolivia, que de vías carreteables anda más escasa que mangos en diciembre.

Agrégale a todo lo anterior la contextura física del jugador europeo con el suramericano... con algunos, no todos, y tendrá un panorama completo. Por citar un ejemplo, Giovanni Hernández no aguanta ese trajín de juegos en Colombia y dentro de la misma semana juegos de Copa Libertadores. Y por aquello de la explotación del hombre por el hombre, todavía hay otro 'jaleo' más que llaman Copa Colombia o Copa Postobón, una vaina que dicen que se inventó Jesurun, para redondear aquello que dice que 'al que no quiere caldo se le dan 2 tazas.'

Además... que 'además' ni que niño muerto, que mal que bien hemos llegado a la bendita meta tipográfica para cumplir con el periódico que nos paga...