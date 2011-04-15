Archivo

Luis ‘Lechuza’ Moreno recibió siete fechas de sanción por agresión

El zaguero panameño, tristemente célebre por patear una lechuza, purgará siete partidos de suspensión por haber propinado un puntapié en el abdomen a Andrés Escobar (Cali).

Sergio Otálvaro se perderá tres partidos de la Liga Postobón

Por injuria verbal a un oficial del partido Itagüí-Junior, el lateral derecho fue expulsado y sancionado con tres fechas y una multa de $1.606.800, según el boletín de la Dimayor.

Podría haber más repeticiones instantáneas para otras jugadas

El béisbol de Grandes Ligas se inclina a favor de expandir el uso de las repeticiones instantáneas para revisar jugadas en la temporada de 2012, incluyendo para decidir si un batazo cayó en terreno de foul o si una pelota tocó el suelo antes de ser atrapada, dijo a la AP una persona con conocimiento de las conversaciones. Por el momento solo se usa para confirmar jonrones. Nueva York

Ser convocado a la Selección Colombia me motiva mucho: Eliana Gómez

En la casa de Eliana Gómez Torregrosa el deporte no tenía espacio. Pero hace un año, la segunda hija ha provocado que el voleibol sea el deporte del hogar. Desde su abuela hasta el hijo menor en el barrio El Rosario hablan de los logros de la estudiante del Colegio Mayor de Barranquilla y el Caribe que está con la selección Colombia infantil. 'Mi sueño es seguir conociendo el país. En la Selección hay muchas niñas altas y voy motivada', afirma Gómez.

I Copa Invitacional del Club Deportivo Trotamundo

El certamen se jugará desde el sábado, en el Coliseo Elías Chegwin, hasta el 20 de abril. La apertura será a las 4 p.m. y confirmaron los equipos Bravos de Cúcuta, Delfines de Cartagena, la Liga de Baloncesto del Magdalena, Águilas de Malambo y los anfitriones: Trotamundo. El certamen se hará en las categorías minibaloncesto, infantil, junior, mayores y senior máster.