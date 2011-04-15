Japón accedió a participar en julio en la Copa América en Argentina, lo que marca un cambio de parecer después de anunciar el retiro de su selección del torneo sudamericano.

La Asociación Japonesa de Fútbol (AJF) había anunciado su retiro del torneo que se disputará del 1 al 24 de julio debido a los estragos ocasionados en ese país asiático por el terremoto y tsunami del 11 de marzo.

Los organizadores de la Copa América pidieron a los nipones que reconsideraran su decisión y le dieron un plazo hasta el 18 de abril para cambiar de parecer.

'Sudamérica no perdió la esperanza de tenerlo a Japón en la Copa América, y se aplaude que haya reconsiderado su alejamiento', comentó a la AP en Asunción el vocero de la Conmebol, Néstor Benítez. 'El fútbol, precisamente, es un deporte solidario que une a los pueblos en las buenas y (en) las malas'.