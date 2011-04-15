YURI KOCHETKOV/EFE Archivo

Las semifinales de la Liga Europa tendrán un marcado acento portugués, algo de español y toque colombiano. Porto, Benfica y Braga atraparon ayer tres de las cuatro plazas disponibles para el segundo torneo en importancia del Viejo Continente. La otra fue para el Villarreal de España, completándose así un pleno ibérico.

Porto hizo el trámite al arrollar a domicilio 5-2 a Spartak de Moscú. Los colombianos Radamel Falcao y Freddy Guarín, el uruguayo Cristian Rodríguez, el brasileño Hulk y Ruben Micael anotaron los goles del club luso, que había ganado 5-1 en el encuentro de ida en Portugal y dominó la eliminatoria con un contundente marcador global de 10-3.

Falcao se confirmó como goleador del torneo al sumar 12 anotaciones en 13 partidos en la Liga de Europa.

Falcao marcó tres veces en el primer duelo por los cuartos de final y con su diana de ayer se confirmó su posición como máximo goleador del torneo con 12 dianas.

Hulk abrió el marcador por Porto a los 28 minutos, el Cebolla Rodríguez anotó en los descuentos del primer tiempo, y Guarín consiguió su gol a los 47.

Artem Dzyuba descontó por Spartak a los 52, pero Falcao volvió a estirar la diferencia a los 54. El brasileño Ari marcó el segundo del club ruso a los 72, y Micael selló la goleada a los 89.

Porto enfrentará en las semifinales al Villarreal, que viajó a Holanda y derrotó 3-1 a Twente. La llave se cerró con un abultado 8-2 a favor del equipo español. Benfica empató 2-2 en su visita a PSV Eindhoven y visó su pasaje con un global 6-3 sobre los holandeses.

Braga avanzó por la regla de goles de visitante ante el Dínamo de Kiev. Ambos empataron 0-0 en Portugal y ayer 1-1 la semana pasada en la capital ucraniana. AFP