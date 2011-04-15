JUAN MABROMATA AFP

La pelota que rodará a partir del próximo 1 de julio en la Copa América fue presentada hoy en el estadio Único de la ciudad bonaerense de La Plata, uno de los escenarios del certamen, que tiene a 'Argentina y Brasil como favoritos', afirmó Ronaldo durante el evento.

'Tracer Doma', con predominio de colores blanco y celeste, será el balón oficial del torneo continental, que se celebrará en distintos estadios de Argentina hasta el próximo 24 de julio.

'Brasil tiene buenos jugadores y por lo que se ve, va a ser una gran Copa América, complicada porque se juega en Argentina y son favoritos', afirmó el exdelantero brasileño durante la presentación, de la que también participó el seleccionador de su país, Mano Menezes, quien estimó que Uruguay 'estará también en la pelea'.

Ronaldo, el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, también consideró que el argentino Lionel Messi 'es el mejor del mundo sin dudas, por técnica, velocidad y por eso está por delante del resto de los futbolistas'.

Por su parte, el exseleccionador argentino Alfio Basile indicó que 'Perú puede ser el equipo tapado de la Copa' porque 'es un conjunto con sangre nueva', agregó.

La Copa América tendrá como equipo invitado a Japón, que esta semana anunció que participará pese a que previamente había anunciado su retirada por el impacto del terremoto y el tsunami del 11 de marzo.