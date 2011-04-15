Archivo particular

Durante este fin de semana y la Semana Mayor habrá béisbol menor. El primero evento será las eliminatorias nacionales de Las Pequeñas Ligas en las categoría ‘major’ (12 y 13 años), junior (13 y 14) y senior (15 y 16). Estos eventos tendrá como sede Bosque del Norte para la major, y los otros dos en el Tomás Arrieta. La primera bola se lanzará el sábado desde las 9 a.m.

El segundo será el III Internacional de La Magdalena, que organiza el club Policapor Anaya; participarán las novenas de Germán Escorcia, Domingo Papaleo y Espoana. De Cartagena, los Ángeles, de Montería, el Club Caribe y por Venezuela, las novena de San Joaquín Navegantes y Paneleros, y la escuela Venezuela Rd.

En la Copa Semillitas, categoría preparatoria (6 y 8), que se juega en La Victoria, mañana a las 8:30 a.m., Espoana (7 ganados y 2 derrotas) ante La Victoria (2 y 3), después Once de Noviembre (2 y 5) ante Pelinor (4 y 4). Los resultados del fin de semana: Academia Rentería derrotó 9 carreras por 3 a La Victoria. Rentería (9 y 1) y Once Noviembre 3, Espoana 1, y Coolivos 0, Pelinor 6.