SERGEI SUPINSKY/AFP AFP

El central del Barcelona Gerard Piqué apuesta por 'aspirar al triplete' (Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones) esta temporada, aunque reconoce que será 'muy difícil'.

'Tenemos mucha confianza en ganar el triplete, sabemos que es muy difícil porque solo se ha ganado una vez en la historia, pero tenemos opciones de lograrlo y hay que aspirar a eso', dijo Piqué.

'No me gustaría hablar del triplete demasiado porque aún queda para tenerlo a tiro. Pero tengo mucha confianza. Si no la tuviese no lo diría. Hay que confiar en estos jugadores que tantas cosas han ganado'.

El central barcelonista se mostró muy prudente a la hora de hablar del Real Madrid.

'Por historia, los clásicos son difíciles. Saldremos a ganar pero sabiendo desde la humildad que será muy complicado'.

Cristiano-Messi: el duelo del gol

Los goleadores del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, y del Barcelona, Leo Messi, seguirán con su particular duelo en la maratón de clásicos.

Empatados en la cabeza de tabla de goleadores de la Liga con 29 tantos, Cristiano y Messi volverán a medir sus fuerzas mañana en el estadio Santiago Bernabéu.