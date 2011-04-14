Porto, Benfica y Braga atraparon el jueves 3 de las 4 plazas disponibles para el segundo torneo en importancia del Viejo Continente. La otra fue para el Villarreal de España, completándose así un pleno ibérico.
Porto hizo el trámite al arrollar a domicilio 5-2 a Spartak de Moscú.
Los colombianos Radamel Falcao y Freddy Guarín, el uruguayo Cristian Rodríguez, el brasileño Hulk y Ruben Micael anotaron los goles del club luso, que había ganado 5-1 en el encuentro de ida en Portugal y dominó la eliminatoria con un contundente marcador global de 10-3.
Falcao marcó 3 veces en el primer duelo por los cuartos de final y con su diana del jueves confirmó su posición como máximo goleador del torneo con 11 dianas.
Hulk abrió el marcador por Porto a los 28 minutos, el 'Cebolla' Rodríguez anotó en los descuentos del primer tiempo, y Guarín consiguió su gol a los 47.
Artem Dzyuba descontó por Spartak a los 52, pero Falcao volvió a estirar la diferencia a los 54. El brasileño Ari marcó el segundo del club ruso a los 72, y Micael selló la goleada a los 89.
Porto enfrentará en las semifinales al Villarreal, que viajó a Holanda y derrotó 3-1 a Twente. La llave se cerró con un abultado 8-2 a favor del equipo español
Luego que Emir Bajrami adelantó a Twente a los 31, el 'Submarino amarillo' le dio la vuelta al aprovechar que su rival quedó en inferioridad numérica tras la expulsión del zaguero Dwight Tiendalli a los 53. Giuseppe Rossi empató de penal, el argentino Marco Ruben convirtió otro remate desde los 12 pasos a los 84 y Rubén Cani sentenció a los 89.
La otra semifinal tendrá como protagonistas a Benfica y Braga.
Benfica empató 2-2 en su visita a PSV Eindhoven y visó su pasaje con un global 6-3 sobre los holandeses.
Goles de Balazs Dzsudzsak y Jeremain Lens pusieron en ventaja a PSV con sus goles antes de la media hora, pero Benfica niveló mediante los tantos del brasileño Luisao (45) y el paraguayo Oscar Cardozo (63, de penal).
Braga tuvo que transpirar más, clasificándose por la regla de goles de visitante ante el Dínamo de Kiev. Ambos empataron 0-0 en Portugal, pero Braga avanzó en virtud que había sacado un 1-1 la semana pasada en la capital ucraniana.
Además, Braga jugó los últimos 60 minutos en inferioridad numérica por la expulsión del brasileño Paulo César por una dura entrada sobre Andriy Yarmolenko.
Dynamo también acabó con 10 hombres por lo expulsión de Goran Popov a dos minutos del final. AP