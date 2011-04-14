EL HERALDO

Porto, Benfica y Braga atraparon el jueves 3 de las 4 plazas disponibles para el segundo torneo en importancia del Viejo Continente. La otra fue para el Villarreal de España, completándose así un pleno ibérico.

Porto hizo el trámite al arrollar a domicilio 5-2 a Spartak de Moscú.

Los colombianos Radamel Falcao y Freddy Guarín, el uruguayo Cristian Rodríguez, el brasileño Hulk y Ruben Micael anotaron los goles del club luso, que había ganado 5-1 en el encuentro de ida en Portugal y dominó la eliminatoria con un contundente marcador global de 10-3.

Falcao marcó 3 veces en el primer duelo por los cuartos de final y con su diana del jueves confirmó su posición como máximo goleador del torneo con 11 dianas.

Hulk abrió el marcador por Porto a los 28 minutos, el 'Cebolla' Rodríguez anotó en los descuentos del primer tiempo, y Guarín consiguió su gol a los 47.

Artem Dzyuba descontó por Spartak a los 52, pero Falcao volvió a estirar la diferencia a los 54. El brasileño Ari marcó el segundo del club ruso a los 72, y Micael selló la goleada a los 89.

Porto enfrentará en las semifinales al Villarreal, que viajó a Holanda y derrotó 3-1 a Twente. La llave se cerró con un abultado 8-2 a favor del equipo español

Luego que Emir Bajrami adelantó a Twente a los 31, el 'Submarino amarillo' le dio la vuelta al aprovechar que su rival quedó en inferioridad numérica tras la expulsión del zaguero Dwight Tiendalli a los 53. Giuseppe Rossi empató de penal, el argentino Marco Ruben convirtió otro remate desde los 12 pasos a los 84 y Rubén Cani sentenció a los 89.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Benfica y Braga.

Benfica empató 2-2 en su visita a PSV Eindhoven y visó su pasaje con un global 6-3 sobre los holandeses.

Goles de Balazs Dzsudzsak y Jeremain Lens pusieron en ventaja a PSV con sus goles antes de la media hora, pero Benfica niveló mediante los tantos del brasileño Luisao (45) y el paraguayo Oscar Cardozo (63, de penal).

Braga tuvo que transpirar más, clasificándose por la regla de goles de visitante ante el Dínamo de Kiev. Ambos empataron 0-0 en Portugal, pero Braga avanzó en virtud que había sacado un 1-1 la semana pasada en la capital ucraniana.

Además, Braga jugó los últimos 60 minutos en inferioridad numérica por la expulsión del brasileño Paulo César por una dura entrada sobre Andriy Yarmolenko.