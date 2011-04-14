No crean los fieles lectores que tenemos que si hoy tratamos de inmediato el mismo tema que apareció en las columnas de ayer, es porque estamos en cero, en materia de temas que ofrecerles en el día hoy. En absoluto. Muchas otras veces nos hemos visto en calzas prietas, que fácil y ni por allí cerquita es la obligación periodística de escribir 5 veces a la semana y a veces hasta 6, cuando los compañeros Rafael Castillo y Manuel Ortega consideran que también debo ocupar el espacio los días sábados.

Hay muchos amantes del béisbol y de la propia historia deportiva que quieren con entera razón que no se omita nada en materia de relatos históricos. Concretando, en aquella Serie Mundial de 1970 los escarabajos de siempre; los mismos que se sienten felices cuando le propinan una zancadilla a nuestra ciudad, ya habían elaborado y guardado con hermetismo digno de mejor causa que esa suma de pequeñeces contra una ciudad que nunca le ha hecho absolutamente nada a ninguna de ellas, como ha sido y es Barranquilla, el más descarado favoritismo en materia de juegos de importancia, todos para Cartagena.

Colombia sólo jugaba en Barranquilla una vez y por cierto el juego menos importante del calendario. Algo así como Panamá vs. Colombia. Nada más. Todos los restantes juegos del equipo colombiano eran para ellos, que para nosotros a escucharlos por radio y a oler el dedo después de haberlo introducido en algún maldito hueco de los caminos. Y como son perversos como hábiles para dar sus golpes, ese schedulle lo dieron a conocer 72 horas antes de comenzar la Serie...Ah, Chucho. Como quien dice, eso es clavo pasado.

¿Clavo pasado? Mondis miqui, joping yegua. Se necesitaba que hubiera desaparecido esta pluma deportiva del globo terráqueo. De inmediato nos fuimos al Concejo. Y para suerte nuestra, Mike Schmulson era concejal, que de una vez puso el grito en el cielo. Y se tomó la decisión (diga usted que se necesitan jonrones para tomarla...la palabra indicada también termina en ‘jones’, pero es impublicable) de negarle a la Serie Mundial el estadio Tomás Arrieta. Si lo quieren todo para ellos, pues tómelo todo y punto. Pero acá no hay ‘calanchines’ de sinvergüenzas.

Fue entonces cuando se metieron el rabo entre las piernas, con los millones que se perderían haciendo la Serie en un solo estadio, y modificaron el paquete, trasladando 2 o 3 juegos buenos para Barranquilla; entre, ese EE.UU. Cuba, donde se vio la extraordinaria exhibición de Burt Houtton, quien cogió a los cubanos y los peló, no al moñito, sino 'al morir quisiera'. Los bateadores derechos se querían ir de boca. Había que ver el palco de los cubanos, tratando de descifrar los envíos de Houtton... 2 días después, un universitario como él, que tenía que presentar exámenes, cualquiera que los conozca sabe que les importa un manguito biche lanzar como sea, con tal de estar en su país para lo que le interesa.

Y no digamos más, que ya más no podemos decir...