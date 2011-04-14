YURI KOCHETKOV/EFE EFE

El centrocampista colombiano del Oporto Freddy Guarín considera que ganar la Liga Europa es 'un sueño' y desea continuar con la racha goleadora que le ha llevado a convertir siete goles durante esta temporada.

'Ganar la prueba (Liga Europa) es un sueño. Tenemos valor para eso, pero debemos continuar ganando', dijo a la prensa lusa Guarín, nombrado mejor jugador de la Liga portuguesa el pasado mes de marzo.

El club blanquiazul juega mañana en Moscú la vuelta de los cuartos de finales de la Liga Europa ante el Spartak con una ventaja de 5-1 lograda en la ida.

'La ventaja ayuda a encarar el partido de forma diferente, pero la mentalidad es ganar', reconoció.

El internacional colombiano, que suma siete goles en 36 partidos oficiales, se ha ganado un puesto en el eje central del centro del campo del Oporto gracias a su consistencia y acierto goleador.

'Los aficionados me identificaron por el remate a lo largo de la carrera y espero marcar más así en el Oporto', aseguró el futbolista, quien ha anotado varios goles de bella factura.