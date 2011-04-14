Los clubes del fútbol colombiano reunidos ayer en forma extraordinaria en la capital de la República, manifestaron que la sanción impuesta por parte de Coldeportes al Deportes Quindío excede las competencias de la institución y consideran que la misma debe ser retirada y llevada a cabo por la entidad competente que para este caso es la Comisión Disciplinaria de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.

Esta manifestación será expuesta al Director de Coldeportes por parte del presidente de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol en los próximos días con el fin de evitar que este tipo de sanciones se repliquen en otros clubes que están siendo analizados.

Expresaron también su preocupación acerca de los incumplimientos por parte de algunos equipos.