LEO LA VALLE/EFE EFE

El Cruzeiro brasileño se apuntó hoy en Argentina una nueva goleada sobre el Estudiantes de La Plata, esta vez por 3-0, que le permitió terminar como líder del Grupo 7 de la Copa Libertadores y clasificarse a los octavos de final como el mejor equipo de la fase de grupos.

Thiago Ribeiro (m.10), Wallyson (m.45) y Gilberto (m.83) firmaron la victoria del conjunto de Belo Horizonte, que en casa ya había superado por 5-0 al Estudiantes de La Plata.

El primer tiempo de este choque entre dos de los máximos candidatos a ganar el torneo demostró por millonésima vez que el fútbol es absolutamente imprevisible.

El equipo de Eduardo Berizzo, que también tenía su pasaporte a los octavos asegurado, tuvo el dominio del campo, del balón y cuatro situaciones de gol, tres conjuradas por el portero Fabio y una desaprovechada por un impreciso disparo; el de Cuca ganó en las áreas y fue tremendamente efectivo: dos remates a la meta y dos tantos.

El Cruzeiro propuso un juego de roce, con peligrosas marcas individuales a casi todos los hombres del Estudiantes.

No se habían jugado dos minutos cuando el anfitrión ya había hecho figura a Fabio, que primero le negó el gol a Juan Pablo Pereyra y en la continuidad de la jugada a Pablo Barrientos.

En el minuto 8 fue Maxi Núñez quien, en velocidad, hizo una diagonal eludiendo rivales y disparó cruzado. Fabio se estiró y el balón se fue afuera por centímetros.

Cuando menos podía esperarse, Wallyson ganó la espalda de Nelson Benítez a los 10 minutos y centró con bastante fuerza para que Thiago Ribeiro empujara el balón a la red por el segundo palo.

El partido entró en un bache, pero siempre era el Estudiantes el que proponía, ahora obligado por el marcador adverso.

Otra vez Fabio volvió a brillar a los 30 para enviar al córner un remate de Barrientos y, cuando el primer tiempo languidecía, Facundo Roncaglia se hizo un nudo con el balón cerca de su área y Wallyson no solo se lo quitó, sino que eludió a Agustín Orión y lo clavó arriba para decretar el sorpresivo 0-2.

El segundo tiempo estuvo de más. El Estudiantes, resignado, cuidó piernas, mientras el Cruzeiro, seguro de que la victoria no podía escapársele, se mostró seguro de sus pasos.

Sí valió la pena esperar hasta el minuto 83 para ver el golazo de Gilberto que selló el triunfo del equipo de Brasil.