EFE

El brasileño Roberto Carlos, ex jugador del Real Madrid, no dudó en destacar la enorme calidad del argentino Lionel Messi, aunque señaló que su concurso es menos decisivo para el Barcelona que la presencia del portugués Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

'Me gusta Messi por su estilo de juego, pero Cristiano puede hacer muchísimo más para el Madrid que Messi para el Barcelona. Messi en el Barcelona no está solo y el Madrid necesita mucho más a Cristiano, por eso creo que él será más decisivo', señaló Roberto Carlos en declaraciones a Radio Nacional de España.

El ex internacional brasileño no ocultó su admiración por el juego del conjunto azulgrana, aunque tampoco quiso dejar pasar la progresión que ha vivido ha su juicio el cuadro madrileño desde el inicio de la temporada

'De la forma que juega el Barcelona no hay muchos que lo hagan, se divierten jugando al fútbol y lo hacen todo muy fácil, aunque el Madrid va mejorando, recibió muchas críticas, pero está en semifinales de la Liga de Campeones y en la final de Copa', comentó Roberto Carlos, que actualmente milita en las filas del Anzhi Majachkalá ruso.

En este sentido, el lateral izquierdo cree poco probable que pueda repetirse en los cuatro duelos que enfrentarán en los próximos días al Real Madrid y al Barcelona un resultado tan contundente como el 5-0 que los catalanes lograron en el Camp Nou.

'Si gana el Barcelona no será un 5-0, eso sólo ocurre cada diez años', indicó el brasileño, que no dudó en alabar tanto al técnico madridista, el portugués Jose Mourinho, como al barcelonista Josep Guardiola.

'Mourinho tiene mucha historia en el fútbol y Guardiola va a estar entre los mejores entrenadores del Mundo, afirmó Roberto Carlos que confía en poder seguir jugando, al menos los dos próximos años, en su actual club.