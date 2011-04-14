Wally Skalij/Los Angeles Times EFE

Ni la polémica por la expresión ofensiva contra los homosexuales, ni la consiguiente multa de 100.000 dólares que le impuso el comisionado de la NBA, David Stern, impidieron al escolta Kobe Bryant llegar al Arco Arena de Sacramento y salvar a Los Ángeles Lakers de perder el segundo puesto.

Aunque tuvieron que ir a la prórroga, los Lakers con 36 puntos, nueve rebotes y seis asistencias, de Bryant, incluido el triple que evitó la derrota de su equipo en tiempo regular cuando faltaban 4,8 segundos, lograron la victoria por 116-108 y se aseguraron el segundo lugar de la Conferencia Oeste.

Los Lakers (57-25), aunque quedaron empatados con los Mavericks de Dallas, al tener ventaja en la serie entre ambos, se mantuvieron en el segundo lugar y jugaran la primera ronda de la fase final contra los Hornets de Nueva Orleans (46-36), que quedaron séptimos, empatados con los Grizzlies de Memphis, que fueron octavos.

Mientras todos los equipos clasificados para la fase final dieron descanso a sus titulares, los Lakers tuvieron que jugar a tope ante los Kings para evitar la derrota y en la primera ronda tener que enfrentarse a los Trail Blazers de Portland (48-34), que son sextos y jugaran contra los Mavericks.

Junto a Bryant, que había sido durante toda la jornada actualidad por las reacciones adversas que se dieron a la expresión negativa que utilizó la noche anterior en el partido frente a los Spurs de San Antonio, y que le costó una multa de 100.000 dólares, el ala-pívot español Paul Gasol también iba a ser decisivo con un doble-doble.

Gasol se iba a convertir en el jugador más completo de los Lakers al aportar 18 puntos y 13 rebotes en los 47 minutos que disputó.

Sin el pívot Andrew Bynum, baja por lesión, Gasol volvió a la posición de número cinco para hacer una gran labor al anotar 8 de 16 tiros de campo y 2-2 desde la línea de personal, repartió seis asistencias, recuperó un balón y puso un tapón en una lucha constante con el durísimo ala-pívot, el novato, DaMarcus Cousins.

El ala-pívot Lamar Odom volvió a la titularidad para ser el segundo máximo encestador al conseguir 22 puntos, mientras que el escolta Shannon Brown anotó 15 tantos, siendo el sexto jugador de los Lakers.

El base Derek Fisher llegó a los 11 tantos para ser el cuarto de los Lakers que tuvieron dobles dígitos y como equipo lograron un 50 por ciento de acierto en los tiros de campo, por el 45 para los Kings.

Los Kings (24-58), que pudieron jugar su último partido en el ARCO Arena y en la sede de Sacramento, aunque no se jugaban nada en el encuentro al estar eliminados de la fase final, volvieron a demostrar la gran rivalidad que existen entre ambos equipos.

Los 17.317 espectadores que llegaron las gradas del campo apoyaron más que nunca a su equipo para tenerlo de nuevo muy cerca de ganar a los actuales campeones de liga, que al final volvieron a ser sus verdugos.

El escolta Marcus Thornton mantuvo un gran duelo individual con Bryant para irse con 33 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, que al final no fueron suficientes a la hora de quitarle la mágica de las canastas decisivas que consiguió siempre la estrella de los Lakers.

Mientras que el veterano pívot haitiano Samuel Dalembert aportó un doble-doble de 16 puntos, 18 rebotes y dos tapones para ser el mejor de los Kings bajo los aros.

El escolta Tyreke Evans, que ha comenzado a hacer su mejor baloncesto en la recta final de la liga, consiguió 19 puntos, siete asistencias y seis rebotes, aunque tampoco pudo salvar a los Kings, que se quedan con la segunda peor marca de la Conferencia Oeste.

El alero dominicano Francisco García siguió de titular con los Kings y aportó cinco puntos en los 23 minutos que disputó al anotar 2 de 6 tiros de campo, incluido un triple en cuatro intentos, capturó dos rebotes y repartió dos asistencias.

Ficha técnica:

108 - Sacramento Kings (26+22+22+29+9): Thornton (9), Evans (26), Dalembert (2), García (31), Cousins (15) -cinco inicial-, Udrih (6), Jackson (5), Thompson (4), Casspi (6) y Greene (16).

116 - Los Ángeles Lakers (31+25+32+11+17): Bryant (36), Fisher (11), Gasol (18), Artest (8), Odom (22) -cinco inicial-, Smith (-), Walton (-), Brown (15), Johnson (6) y Caracter (-).

Árbitros: Mark Ayotte, Leroy Richardson y Bill Kennedy. Señalaron faltas técnicas a Cousins, de los Kings, y a Gasol, de los Lakers. No hubo eliminados por personales.