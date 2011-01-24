Luis Carlos Rincón

'Es la primera vez que juego con esta cantidad de público, y la sensación de ser campeón es increíble', dijo Joao Sorgi después de alzarse con el título del Mundial Juvenil de Tenis que culminó ayer en el Country Club de Barranquilla.

Sorgi se impuso en la final al chileno Gonzalo Lama (6-4, 6-2) en una hora trece minutos de juego. El brasileño evidenció con 9 aces la ferocidad de su servicio, mientras que su rival solo alcanzó un ace.

El brasilero quebró 4 veces el saque del chileno, en tanto que su oponente tuvo 3 quiebres. 'El servicio fue un arma fundamental para ganar el partido, saqué mejor. Los quiebres también fueron importantes', explicó Sorgi, quien arribó como sexta siembra al torneo.

Para el chileno que no llegó sembrado al certamen es meritorio lograr un subtítulo. 'Aunque sentí algunas molestias en toda la semana estuve jugando bien, pero para ganarle a Joao tenía que estar al 100%, lo felicito por el triunfo', declaró.

Esta es la segunda victoria de Sorgi sobre Lama, ya lo había vencido en la segunda ronda de la Copa del Café en Costa Rica.(2-6, 6-4, 6-2).

La mejor ganó en Damas. La argentina Victoria Bosio, raqueta mejor sembrada del torneo, se impuso anoche en tres entradas a la japonesa Mami Adachi.

A la gaucha nacida en Santiago del Estero, norte de Buenos Aires, le tomó sudor y esfuerzo vencer a la nipona (6-2, 5-7, 6-2).

'Es mi primer título en un torneo Cosat y estoy muy feliz', expresó .

Los campeones se adjudicaron 150 puntos para el ranking ITF, mientras que los subcampeones, 100.

Camino al título

Victoria Bosio

Primera ronda: Bye.

Segunda ronda: Blair Shankle (EU) 6-1, 6-2.

Tercera ronda: Maria Haddad (Brasil) 6-2, 6-0.

Cuartos de final: Nadia Ravita (Indonesia) 4-6, 6-0, 6-2.

Semifinal: María Inés Deheza (Bolivia) 6-1, 7-6 (3).

Final: Mami Adachi (Japón) 6-2, 5-7, 6-2.

Joao Sorgi

Primera ronda: Eduardo Alfonso (Ecuador) 6-1, 6-1.

Segunda ronda: Felipe Escobar (Colombia) 6-4, 6-0.

Tercera ronda: Daniel Santos (Perú) 6-1, 6-3.

Cuartos de final: Hugo Dellien (Bolivia) 4-6, 6-2, 6-3.

Semifinal: Diego Hidalgo (Ecuador) 6-4, 4-6, 6-4.

Final: Gonzalo Lama (Chile) 6-4, 6-2.