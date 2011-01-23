Le llegó la hora a la velocidad, y a partir de hoy, en el autódromo Motorsport Park, kilómetro 30 de la Vía al Mar, los mejores pilotos y carros de Barranquilla estarán en acción en procura de los máximos honores de la temporada que comprenderá diez válidas, de los piques de cuarto de milla.

Esta será la antesala del evento cumbre que se celebrará febrero, la IV Copa Carnaval de Barranquilla, que reunirá a los mejores pilotos de Colombia y de Venezuela.

Para esta primera jornada correrá el piloto Héctor Urrea, de Bogotá, en un poderoso Mustang, turbo, vehículo conocido como Junior. Su presencia es gracias a la gestión de la junta directiva del Club Motorsports Park.

Urrea es una garantía de espectáculo y viene por la marca en este escenario, la cual está en poder de Ernesto Busche.Junior también estará en la prueba del próximo mes.

Los carros y pilotos locales, están listos. Édgar Luque, campeón de 2010 intentará retener el título y pasar la meta en 10 segundos.

La familia Gutiérrez mejoró sus vehículos V8 de calle, el equipo Civic Racing actual monarca por escuderías quiere demostrar que la unión y la amistad arroja grandes resultados.

Pedro Mogollón regresa para bajar los 13.20 en su Volkswagen Jetta. Ricardo Chegwin se perdió gran parte de la temporada pasada y desea estar en los 10 segundos con el tubular Hot Wheels. Se espera también ver en acción a los vehículos que hicieron del deleite de los aficionados como el Mustang de Aquileo Manotas, el Civic de Édgar Guerrero, el Mustang 69 de Freddy Osorio y los Mustang de Germán de las Salas y Alejandro Navarro. Hoy se esparcirá ‘pega’ sobre la pista para un mejor agarre de los vehículos.