La Vuelta a la Costa nació en 1953 y el primer campeón de la competencia en bicicleta fue Humberto Gravina que hoy, 58 años después, quiere revivirla junto a un grupo de dirigentes, ex ciclistas, patrocinadores y amigos del ciclismo de Barranquilla y el Caribe colombiano.

Marzo podría ser la fecha para su largada con ocho etapas. Es el sueño de Gravina y un comité encabezado por el ex Gobernador y hoy Ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega.

Gravina precisa que a él y Rodado se le suman el médico Pedro Gutiérrez de la Cruz. 'Gutiérrez es un profesional que ayudó en las primeras ediciones de la Vuelta. Óscar Montenegro, un empresario de bicicletas y que siente este deporte también estará con nosotros. Además de Donaldo Rivera, Edilberto Álvarez, Jairo Vásquez, Juan Galeano, Álvaro Cardozo, Rafael Pabón Arrieta, Jaime Corzó, Jesús Cruz, Nelson Cabrera, Francisco Molina, Orlando Lascarro, John Alfonso Ávila, Camilo Casas, Israel Miranda, Pedro Vicente Vecino, Édgardo Santiago Medina, Rubén Ceballo, John Rueda Barraza y los directivos de la Liga de Ciclismo del Atlántico'.