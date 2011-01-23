EL HERALDO

La Universidad Autónoma FC tiene nueva casa y no precisamente Barranquilla. El estadio Marcos Henríquez de Sabanalarga pasó ayer la prueba ante la Dimayor y el municipio será la sede oficial del equipo estudiantil en el Torneo Postobón.

El nuevo inquilino de la Primera B debutará en su nuevo estadio ante el Barranquilla FC, en la segunda fecha del Torneo Postobón, así lo ratifico Iván Novela, delegado de la Dimayor, quien realizó ayer la inspección del escenario deportivo y se llevó una grata impresión.

'Tienen un gran escenario, mejor que muchos de los estadios donde se juega el Torneo Postobón. No va existir problema alguno para que la Universidad Autónoma juegue sus partidos aquí. La Dimayor hoy le da el visto bueno y les desea muchos éxitos', afirmó Novela en diálogo con EL HERALDO.

El escenario deportivo tiene capacidad para 8 mil espectadores. Cuenta con un buen gramado y unos camerinos remodelados. La única recomendación que dio el delegado de la Dimayor fue la señalización de las rutas de evacuación del estadio.

'Hay que velar por la seguridad de los espectadores y por eso es importante que la información sobre las rutas de evacuación este bien ubicada y sea de fácil entendimiento. Es la única recomendación que damos al escenario', concluyó.

Ante la negativa del Junior de compartir a Barranquilla como sede deportiva, la Universidad Autónoma FC tuvo que recurrir a la búsqueda de otra plaza para poder participar en el Torneo Postobón. Sabanalarga fue la escogida.