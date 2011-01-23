AFP

El Manchester United reforzó su liderato goleando al Birmingham City 5-0 con un triplete del búlgaro Dimitar Berbatov, ayer en la jornada 24 de la liga inglesa de fútbol, donde sus vecinos del Manchester City, ahora terceros, perdieron 1-0 con el Aston Villa.

Con su victoria, el primero de la Premier League continúa su racha y ha sumado 34 de los últimos 36 puntos en juego, lo que le permite comandar la tabla, con dos puntos más y un partido disputado menos que el Arsenal, que se sitúa segundo a dos puntos, tras su victoria 3-0 ante el Wigan.