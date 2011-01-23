Jairo Buitrago

El chileno Gonzalo Lama evitó que el portugués fuera el idioma predominante en la final del Mundial Juvenil de Tenis, que termina hoy en el Country Club. Ayer venció al luso Federico Silva (6-4, 6-2) y se medirá por el título al brasileño Joao Sorgi, quien se impuso al ecuatoriano Diego Hidalgo (6-4, 4-6, 4-6).

Lama tomó venganza por su compatriota Matías Sborowitz, quien cayó con Silva en los cuartos de final (6-3, 6-1).

'Tácticamente plantee muy bien el partido, neutralizándolo con mis tiros pesados, eso me ayudó a ganar', señaló la raqueta austral.

Gonzalo, 198 del ranking ITF, es un jugador parejo por ambos lados, evidencia un revés muy sólido, pero él dice que lo mejor de su juego es su servicio y su derecha. Siempre respondió ante los ataques de Federico Silva.

En la otra semifinal, al ecuatoriano Diego Hidalgo, siembra #4 del torneo, no le alcanzó el apoyo del público para vencer a Joao Sorgi.

Hidalgo no definió los puntos necesarios en el segundo set, que resultó bastante reñido.

Cuando la manga se encontraba 2-2, aparecieron inconvenientes de lesión en su hombro derecho y requirió de atención médica. Después de una revisión de la doctora del torneo, continuó jugando sin problemas.

El duelo decisivo de hoy no será el primero entre Joao Sorgi y Gonzalo Lama en lo poco que lleva el 2011. Ellos se enfrentaron por primera oportunidad en la segunda ronda de la Copa del Café en Costa Rica (evento también de la ITF). El resultado fue favorable al brasilero con parciales de 6-2, 6-3.

'Lama es un gran jugador, va bien arriba y tengo que aprovechar su espalda', señaló Joao, quien se muestra confiado para encarar el crucial encuentro de mañana.

La final masculina comenzará a las 3 p.m. y será transmitida por Telecaribe. En internet se podrá ver en www.elheraldo.co

La japonesa, finalista

La japonesa Mami Adachi logró su paso a la final de la rama femenina del trigésimo octavo circuito mundial juvenil de tenis 'Copa Coldeportes Olimpica' tras derrotar a la argentina María Constanza Vega en dos entradas 7-5 y 6-1.

'Ella es un rival muy rápida que juega con ambas manos, y por abajo juega muy bien', señaló Vega, quien trató de contrarrestar a la asiática cambiando los ritmos del partido, pero no pudo.

Tanto la gaucha como la nipona son debutantes en la categoría Junior, con 15 y 14 años respectivamente y por ende también es la primera vez en el ITF Barranquilla.

'Ha sido un buen comienzo he tenido un buen torneo', manifestó la niña de Santiago del Estero, ubicada al norte de Buenos Aires .

Su compatriota Victoria Bosio venció a la boliviana María Inés Deheza por 6-1, 7-6 (3) y disputará la final ante la Japonesa Mami Adachi.

Por Ramiro Cañas Guerra