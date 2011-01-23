Ellos juegan y no dicen nada.

Recuerdo en el 2008, cuando estando en Lima le pregunté al entrenador de la Lituana Iveta Dapkute, si vivían en Miami.

Habían hecho una gira con tres paradas en torneos de Estados Unidos, dos en México, una en Costa Rica, otra en Venezuela, la Barranquilla, Ecuador, Perú y Bolivia. Pensé que estaban radicados en Norteamérica, pero el hombre me contesto: 'Vivimos en Lituania'.

Yo me empecé imaginar frente a los padres de mis jugadores y ante mis dirigentes diciéndoles: 'Nos vamos a jugar a Irak, Kuala Lumpur o Afganistán. ¿Qué me dirían? Me pondrían el grito en el cielo, que el costo de los tiquetes, que tantos días, que el colegio... En cambio ellos, los del otro lado, sí lo hacen y no dicen nada.

A mediados del 2010, más precisamente el 27 de Julio y 4 de Agosto, se enfrentaron María Paulina Pérez, sí, la mella, con la japonesa Mami Adachi, sí, la misma que mientras escribo esta nota está disputando el paso a la gran final del Mundial Juvenil de Tenis del Country Club.

María Paulina ganó en Colonia, Alemania, con parciales de 6-3, 6-4, mientras la japonesa se impuso en Prostejov, República Checa, por marcador de 6-2, 6-0. Colonia y Prostejov, dos lugares centrales entre Tokio y Barranquilla, pero ella, Mami Adachi, se salto la verja, está aquí en Curramba fogueándose y ganando experiencia, creciendo como tenista, mientras nosotros no sabemos si vamos a Bucaramanga mañana. Ellos vienen y no dicen nada.

Saitama, a media hora de Tokio, es del otro lado del planeta, sin embargo, Adachi jugó estas semanas en México, Costa Rica y Colombia. Pasó el año nuevo en territorio azteca con su entrenador. No creo que en los próximos años vayamos a Saitama, Irak, Kuala Lumpur o Afganistán o a cualquier otro destino como esos. Si lo propongo, ¿qué me dirían? Ellos sí irían y no dirían nada.

Entrenamos a las 12. Juegas a la 1. Son las 2, se acabó la comida. Tienes gimnasio en media hora. Corre 30 minutos. Vamos a Barranquilla (o a Saitama). Come las verduras. No comas el helado. Hidrátate. Estira. Son sentencias diarias de un entrenador de tenis con tristes respuestas en Sudamérica, pero ellos...

Ellos juegan y no dicen nada.