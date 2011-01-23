Juan Carlos Qintero López/bogota ARCHIVO

Los delegados de la Fifa, que visitan las obras de los estadios que serán sede del Mundial Juvenil de Fútbol en Colombia, ayer pasaron por el Pascual Guerrero de Cali, y los enviados mantuvieron el discurso prudente, aunque admitieron que es el escenario con más atraso.

El Pascual Guerrero tiene mucho por hacer. El reporte de los ingenieros es que el estadio tiene un avance del 51 por ciento. Su actualización para un certamen de la Fifa obligó a exigencias como la de fortalecer su estructura y actualizarlas a las normas antisísmicas.

Uno de los voceros de la Fifa precisó la presentación tuvo muchos detalles. 'Tenemos bastante tranquilidad', aseguró Wolfang Resch, director de comunicaciones de la delegación de la Fifa.

Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol , mantuvo el discurso positivo como lo hizo en Cartagena al visitar el Jaime Morón, que también tiene que mantener el acelerador en sus obras, pero advirtió que los días se acortan para el Pascual Guerrero. 'El problema es el tiempo, porque la fecha de entrega estaba para el 30 de marzo y ayer sugirieron un plazo hasta el 22 de abril'.

La Fifa ha sido flexible por primera vez. Desde las dos primeras visitas a los estadios el año pasado cuando se señaló el 31 de marzo para entregar las obras. Barranquilla y Medellín, que ya fueron visitadas, muestra avances significativos.

El ingeniero de la obra el Pascual Guerrero, Felipe Dulcey, señaló al periódico El Pais que los mínimos atrasos en la obra fueron por las lluvias.'Nos afectó las lluvias de diciembre, pero actualmente estamos trabajando prácticamente las 24 horas. Lo que sigue tiene que ver con la estructura metálica, que ya está fabricada'.