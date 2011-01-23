Castigar es más fácil que educar. Cuando a Michael Ortega lo excluyeron de la nómina inicial para enfrentar a Brasil, el técnico Lara lo convirtió de inmediato en el chivo expiatorio para justificar la desteñida presentación ante los ecuatorianos. Lo castigó. Lo expuso al escarnio y de esa manera pretendió deshacerse de la responsabilidad que le cabe en el mal funcionamiento de la selección Colombia en su primer partido del Torneo Sudamericano Sub 20.

Le retiró la confianza rápidamente. O quizá es que no se la tenía. Relegar al banco de suplentes al conductor del equipo, al que ya tiene vivencias en un fútbol más competitivo como el de México, al jugador que por características puede ser capaz de crear jugadas de ataque y asistir con sentido a los delanteros, después de un fallido primer intento grupal y una mala actuación personal, me pareció injusto y una estrategia auto protectora facilista de Lara.

La convicción y la valentía en las decisiones de un técnico, las que tienen que ver con el respaldo a uno de sus mejores jugadores, no se agotan tan rápido. Apenas después de 90 minutos.

Seguramente que dialogar con el jugador después del partido; invitarlo a la autocrítica, descubrir con él cuáles fueron las fallas sustanciales, pero al mismo tiempo hacerle sentir el aprecio a todo ese caudal de fútbol que posee, recordarle su importancia, su valor y la confianza que todo el grupo tiene depositadas en él, corregirlo, sí, pero estimularlo, es una tarea más dispendiosa que requiere de paciencia, pedagogía y humildad.

Esta última, sobre todo, para no creer que el esquivo resultado fue solo incapacidad de los jugadores y en ningún caso por el planteo, las elecciones o decisiones del cuerpo técnico.

Un entrenador tiene como responsabilidad, que su equipo produzca resultados, cierto. En este caso, Lara deberá dirigir a esta selección a la siguiente fase y luchar por la clasificación a los Juegos Olímpicos Londres 2012. Pero también, un entrenador tiene el compromiso insoslayable de educar. No puede olvidar que él es un agente social especializado, y que su tarea no se reduce a hacer alineaciones, sino a ayudar a la formación de personas. Sobre todo en estas categorías.

Después del empate frente a Ecuador, Lara hizo que las miradas se desviaran hacia Ortega. Y eso no fue leal. Volvió a caer ante Brasil sin él, pero las derrotas ante ese equipo se consideran 'normales'. ¿Cuál será la siguiente mampara, si no se mejora?