Los aficionados adquirieron en pocas horas el 30% de los boletos para el partido de exhibición de tenis entre el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic.

La organización anunció ayer la venta de 3.900 de las 13.000 plazas dispuestas para la confrontación del 21 de marzo en el coliseo cubierto El Campín, en el noroccidente de Bogotá.

Las entradas tienen un valor entre 150 y 700 mil pesos.

El escenario será el mismo donde se enfrentaron Pete Sampras y Andre Agassi el año anterior ante 11 mil personas.

Los números uno y tres de la ATP viajarán en un vuelo privado luego del Masters de Indian Wells, indicó Manuel Maté, líder de la compañía que organiza su presentación. AP