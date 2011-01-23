EMILIO MORENATTI/AP AFP

El Barcelona quedó a un triunfo de empatar el récord de victorias consecutivas en la liga española al vencer ayer 3-0 al Racing de Santander, con un tanto del argentino Lionel Messi y otros de Pedro Rodríguez y Andrés Iniesta.

El Barsa sumó su victoria 14 en fila, a una del récord que el Real Madrid impuso en la temporada 1960/61. Además, sigue al frente de la tabla de posiciones con 55 unidades, siete más que los Merengues, que enfrentan hoy al Mallorca.

Pedro convirtió de pecho a los dos minutos, después de recibir una asistencia de Messi. El artillero lleva 11 goles esta temporada, siete en los últimos cinco partidos.

Los azulgranas dominaron claramente el encuentro y, a los 33, Messi marcó de penal tras una falta sobre David Villa. El argentino dedicó su 19na diana en la liga a su madre con el mensaje en la camiseta: 'Feliz cumple mami'.

Antes del intermedio, al arquero Víctor Valdés impidió a Adrián González descontar de cabeza.

En la reanudación, Villa recibió el esféric, asistió a Pedro, quien pasó de taco a Iniesta para el tercero a los 56.