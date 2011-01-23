Martin Mejia/AP AP

Argentina aseguró ayer su pase a la ronda final del Torneo Sudamericano Juvenil al empatar con Venezuela 1-1, en un partido en que los porteros cometieron sendos errores.

Sergio Araújo puso arriba a Argentina a los 55 minutos al empujar una pelota que no pudo atrapar el arquero venezolano, y Yoahandry Orozco empató a los 64 al rematar una pelota mal despejada por el portero argentino.

Argentina sumó siete puntos en el Grupo A y garantizó su viaje al hexagonal final, que arranca el 31 de enero. El empate fue bueno para Venezuela, que quedó con dos puntos en dos salidas, y con dos compromisos pendientes ante Perú y Chile.

Los tres primeros de los dos grupos avanzan a la fase decisiva.

'El punto es positivo ante un rival duro como Argentina', declaró el entrenador venezolano Marcos Mathías. 'Nos vamos tranquilos pero conscientes de que tenemos que hacer bien las cosas en el tercer compromiso (ante Perú, que tiene dos reveses)'.

Argentina pudo haberse ido fácilmente con su tercer triunfo si Bruno Zuculini, a los 76, empuja un centro de Rogelio Funes Mori con el arco vacío. En una jugada que era más difícil errar, el remate del argentino se fue rozando el travesaño.