William Urina perdió en una plaza grande como México y aguantó un paso adelante en el camino hacia un futuro combate por un título mundial.

El púgil colombiano dejó su invicto (17 peleas, con 14 nocauts) la noche del viernes, pero de pie como los valientes, el rostro en sangrentado, más que por causa de un golpe, un cabezazo con el local Johnny Laberinto García. El mexicano se impuso en 12 vueltas por decisión de 115-110; 117-109 y 116-109 en una pelea en la cual Urina terminó mejor, pero con el tanque al límite.

William marcó distancia con su guardia zurda y volados, pero le faltó más agresividad y constancia. García tiró golpes y combinaciones al cuerpo y a la cara que permitieron mantener el pleito en sus manos. Dominó los primeros asaltos y en el cuarto reforzó su ritmo. El azteca tumbó a Urina con un gancho de izquierda a la cara. William se levantó a fajarse que lo obligó a amarrarse y salir del apuro.

Fue una pelea adentro, intercambios arriba y abajo, que llevaron a roces de cabeza. En el sexto giro, García y Urina chocaron las testas. El local fue sintió el choque y cayó. En otro encontronazo, Johnny a la lona, pero el daño fue para Urina que empezó a sangrar. Mal síntoma para una pelea que estaba cuesta arriba. En el séptimo estuvo al borde del nocaut.

Urina como un cristo, sudaba y botaba sangre, y la dificultad de ver su contrincante sin nitidez obligaba a remontar. García, en cambió, reguló y quiso ahondar en la herida. Urina mejoró en el décimo y undécimo asalto, pero le faltó remate. Con la noche encima y el gas al tope, la última ronda, en un toma y dame, su gancho tumbó a García. Laberinto se levantó más sorprendido que lastimado. Urina no tuvo pasos y manos para cerrar el combate. El intercambio de metralla acabó con la campana y fin de la amenaza de Urina, que demostró que tiene sangre de boxeador. Su pegada dirá en próximos pleitos si puede ser campeón del mundo. NRM