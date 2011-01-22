Muchos Barranquilleros me preguntan en las canchas del Country Club ¿Qué tenemos que hacer para tener un jugador entre los primeros 100 del mundo? Un del Potro, un Lapenti, un Nalbandián, un Fernando González.

Maryori Franco a sus 18 años y viviendo en EEUU sorprendió a los Barranquilleros en el mundial juvenil de 2003 llegando a la semifinal de sencillos y coronándose campeona en dobles. Sebastián Salazar y Melissa Bolívar con 17, pero viviendo y entrenando en Barranquilla alcanzaron los octavos de final en sencillos en el 2008/2009 respectivamente y Melissa cuartos de final en dobles. Hoy aparece otra generación que con 15 años apenas nos llegan a motivar por un rato con alguna posibilidad de pasar la primera ronda, como es el caso de Juan Sebastián Mariño y María Paulina Pérez que ganaron ayer sus primeros set para luego sucumbir en los dos siguientes.

Juanse enfrentó a la siembra 3 del torneo, el brasileño Victor Galvao, 50° del mundo en juniors, un jugador que en un mes tendrá sus 18 años. La mella, a Francesca Recaldani, Argentina, que cumplirá 17 años este año y lideró la categoría de 16 años a nivel sudamericano en 2010 ganando 5 torneos.

En una de las peores regiones del mundo en tenis femenino, donde solo Centroamérica y África nos protegen de ser los peores, nuestras tenistas Barranquilleras buscan insertarse en el mundo profesional. Para nuestras niñas es fácil convertirse en como dicen ellas 'jugadoras profesionales', pero realmente la barrera entre que papá financie la carrera profesional o que el tenis se los financie está en el top 100 del profesionalismo, donde hoy hay 81 europeas, 10 asiáticas, 6 norteamericanas y 2 australianas, además de nuestra solitaria Gissella Dulko, única Sudamericana en ese preciado espacio. Bastante elocuente para justificar el que somos una de las peores regiones. En ese tremendo vacío, nos encontramos ganando puntos fácilmente en la primera parte de nuestra inserción y ganando partidos frente a jugadoras mentirosamente ‘rankeadas’ en la WTA.

Nuestras jugadoras entrenan muy bien, tienen un equipo interdisciplinario bueno, sparrings suficientes, pero debemos competir con el mundo 30 semanas anuales y para eso se necesitan recursos muy importantes durante una suficiente cantidad de años, quizás cinco. Son 150 semanas en 5 años. Eso son 150 semanas por el mundo.



Eso necesitamos hacer ahora para tener un jugador entre los 100 primeros del mundo.