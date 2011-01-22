La final del certamen comenzará al mediodía con la categoría preinfantil entre Embajadores y Junior. A la 1 p.m. en infantil, Unisur y Viola. En cebollitas, la Cría ante Unisur , a las 2:00, Millonarios y Lazio a las 3:00 p.m., y cerrará Estrellas del Caribe y Atlas en preinfantil.

La programación de las cuatro finales tendrá un preámbulo de partidos amistosos en la categoría poni. La jornada comenzarán a las 9:00 con el encuentro entre el Real Madrid y San José. A las 10:00 One ESPN ante Atlas. A las 11:00 Unisur y Unidos. Coordinador del evento: Álvaro González.