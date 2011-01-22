Martin Mejia/AP El Heraldo

Llegó como uno de los fuertes en su zona, pero Uruguay está en una situación delicada y tendrá que jugarse todo hoy ante un descansado Chile en el Sudamericano juvenil.

La selección charrúa es de lejos la que más apuros tiene de sumar puntos en la tercera fecha del Grupo A, en que Argentina -con una realidad diferente a la de su vecino rioplatense- puede asegurar su pase al hexagonal final del torneo con un empate contra Venezuela.

La Rojita de Chile llegará con descanso de cinco días y con el ánimo por las nubes tras su victorioso debut contra Perú.

Los vientos parecen correr en contra de los uruguayos en la altura de Arequipa.

Argentina lidera la llave con seis puntos y Chile le sigue con tres. Uruguay suma uno al igual que Venezuela, pero la Vinotino tiene un partido menos. Perú, que no tiene nada, descansa en la jornada.

A los anfitriones les conviene que Uruguay y Venezuela sufran traspiés el sábado, ya que son los rivales que le restan y con los que podría dirimir el tercer lugar.

La jornada del grupo B se juega mañana. AP