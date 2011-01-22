Con cinco partidos amistosos comenzará mañana la preparación del Torneo de Egresados de la Normal Superior la Hacienda, del cual anuncia su organización empezará en a finales de febrero.

Rual Orozco, de la Asociación de Egresados de la institución, explicó que para la II edición del torneo en homenaje al profesor Francisco Henao, pero tercera versión, han mostrado su interés de jugar 14 equipos.

El campeón del año pasado es la Promoción 2005 que derrotó a la 1983.

'Confirmados 14 equipos (7 equipos veteranos y 7 equipos jóvenes) de los cuales se formaran dos grupos y habrá intergrupos, es decir los equipos que descansan. La norma para los equipos jóvenes o promociones de la última década, es que deben tener dos veteranos mayores en la cancha y de 36 años cumplidos jugando que no sea el arquero durante el torneo y la norma para los veteranos pueden tener si lo desean en la cancha dos menores de 30 años mínimo hasta 18 años cumplidos', explicó Rual.

El campeonato tendrá dos campeones, dos subcampeones, dos terceros y los cuartos tendrán un reconocimiento por llegar a la final. Trofeo para el goleador y arquero menos vencido'.

La programación de amistoso será así: Promoción 2005 y la 2007, a las 9:00 a.m., después con un intervalo de una hora, la 1991 y la 2000; la 1989 y la 1993, Egrepa y 2010; y la 1990 y 2003 a la 1 p.m..