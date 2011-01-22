Oriente Petrolero, que llegó sobre la hora a clasificarse a las semifinales con un triunfo de película sobre el Inter Quillero 3-2, abrirá mañana ante el Old Parr en las semifinales del torneo que se juega en la cancha arena de Cevillar.

Old Parr está invicto y finalizó líder del grupo A con 5 goles a favor en los 3 juegos de cuartos de final.

Un auténtico clásico de porteños transportadores se vivirá a segunda hora (3:50 p.m). Expreso Colombia Caribe se enfrentará a transportes Costa Azul, que perdió en la última jornada de grupos, pero gracias al gol de Miller Bolaños frente a Old Parr, logró el segundo puesto del grupo A.

Expreso Colombia Caribe es el campeón vigente y de las dos últimas versiones del certamen, y tiene a Luis El Pollo Sierra, que entrenó con Junior; Carlos Lara, goleador del certamen con 8 dianas en su registro, y Gilberto Bacca, hermano del delantero ‘Tiburón’ Carlos Bacca.

También juega en el equipo y lleva dos goles en el torneo.

Lara ya aseguró los 500 mil pesos más el trofeo que le acreditan como máximo artillero. Sus inmediatos seguidores quedaron al margen de la competencia, Sergio Viloria con 7, del Inter Barranquillero y Juan Arrieta de La Arenosa con 6.

Si al terminar los 90 minutos de juego hay empate, se irán un alargue de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15 minutos, de persistir la paridad se dirimirá el asusto por la vía de los lanzamientos libres desde el punto penal.

Cerca de 5000 personas se esperan en el escenario abierto del barrio Cevillar en Barranquilla, por lo que las autoridades del distrito determinaron cerrar la carrera 13c entre calles 46 y 45E para ser utilizada durante la jornada deportiva como zona peatonal.

'No hay en el fútbol aficionado un torneo como este. Hemos estado viajando por varias ciudades de la costa y no hemos encontrado uno igual, esto nos llena de satisfacción', comentó Jaime Armenta, organizador del importante certamen, quien tiene planes de expansión con el mismo.

Además del prestigio de ser campeón, el equipo que ocupe el primer lugar se hará acreedor a 20 millones de pesos, y el sub campeón tendrá en su bolsillo 700 mil pesos.