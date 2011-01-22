tenis6_0.jpg

Parece un muñequito de ‘play station’ por la rapidez de sus desplazamientos. Su juego es muy diferente al de las otras participantes en el Mundial Juvenil de Tenis. Constante mente sube a la malla, actitud que se ha visto poco en las juveniles de este torneo. Mami Adachi dejó viendo un chispero a los colombianos que anhelaban tener una compatriota en las semifinales del certamen internacional. La japonesa derrotó a Juliana Lizarazo en dos sets, 6-5 con tie break (5), y 7-5 y jugará hoy las semifinales.

La jugadora nacida en Saitama, cerca de Tojio, Japón, un 18 de marzo de 1996, se muestra feliz en Colombia y agradecida den Barranquilla.'Estoy muy bien en Colombia y feliz de haber ganado este difícil juego en Barranquilla', dijo en su inglés limitado, la nipona, que juega tenis desde los 8 años de edad.

Mami Adachi es la número 298 del mundo en la categoría junior, hoy se medirá en las semifinales a la argentina María Constanza de La Vega, que derrotó a la paraguaya Monserrat González por 6-1, 6-1. Victoria Bosio, de Argentina, derrotó a Nadia Ravita, de Indonesia por 4-6 6-0 6-2, y enfrentará hoy a la boliviana María Deheza que derrotó a la estadounidense Alam Echeverría por 6-4, 6-0.