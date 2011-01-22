Dnaje.jpg

Gustavo Guerrero y Santiago Ángel empezará hoy la séptima y última ronda del Torneo de Ajedrez de ‘Los Reyes’, modalidad clásico, como líderes que se celebra en el Portal del Prado. Este evento es puntuable y clasificatorio para la Liga del Atlántico para escoger sus representantes en las eliminatorias a los Juegos Nacionales de 2012.

Guerrero, ajedrecista sub 18, y Ángel, de la categoría de mayores, mandan en la modalidad (5 puntos) después de seis rondas.

El internacional y ex campeón panamericano y centroamericano en categorías menores, Raúl Barros Jr. (4 .5) y el único extranjero es el búlgaro, pero residente hace años en Barranquilla, Alex Kostov (4).

Entre las damas, la mejor es la campeona centroamericana Natalia Castro (4.5) y Luz Adriana Lugo, segunda (4)

El Maestro Internacional Rafael Mendoza (4.5) y Luis de Arco (4.5) son líderes del acumulado tras finalizar las modalidades de blitz y activo. Mendoza y De Arco suman 18 puntos en la general.

Gustavo Guerrero viene vencer a Rafael Mendoza el fin de semana pasado en una partida que se definió con un ataque de peón. 'EL certamen muestra que los jóvenes tienen nivel para jugar con los grandes', afirma Juan Carlos Soto, árbitro.

La séptima ronda comenzará a la 1 p.m. y el ganador será el mejor en clásico, y Mendoza y De Arco esperan desempatar esta tarde. NRM

El Sub-18, en barranquilla

La Liga de Ajedrez del Atlántico pidió a la Federación ser sede del Nacional Sub-18 en marzo.

El árbitro y juez de la Liga del Atlántico, Juan Carlos Soto, aseguró que de definirse sería un certamen con los mejores del país. 'Tendríamos a Valle y Antioquia, que tienen a jóvenes maestros como Yeni Chiriví y Deivis Arenas. Nuestra liga celebra los torneos locales y quiere eventos federativos para seguir preparando a los nuestros para certámenes que se anuncian, como los Juegos del Caribe', afirma Soto.