El Heraldo

Iván Fortich Guerra es un comunicador social que siente la necesidad de transmitir mensajes y en especial del taekwondo, su primera afición. Este arte marcial de origen coreano es parte de su vida como deportista competitivo e instructor de Aikido, Hapkido, Taebo—otras disciplina orientales— y defensa personal.

Toda esa riqueza de conocimientos siente que no le pertenecen y quiere ponerla a las nuevas generaciones. Su fundación para la Investigación de las Artes Marciales y Defensa Personal y el club Fiamp dan razones de desprenderse. 'El taekwondo y otras artes marciales que se enseñan en Barranquilla deben volver a donde comenzaron. Es decir que mostremos que no sólo es dar puños, patadas para alcanzar una medalla o ser el mejor. Tenemos que rescatarlas desde su tradición'.

La I Copa Técnica Fiamdp, en las modalidades y categorías en combate y pomsaes o figuras, se celebrará hoy y mañana. Más que enfrentamientos o duelos entre niños, jóvenes y adultos, el primer torneo avalado por la Liga de Taekwondo del Atlántico, recordará, con Iván a la cabeza que hay la necesidad de conservar la marcialidad y la mentalidad en una instrucción antes del torneo. 'La cultura que recibimos de nuestros de maestros debe permanecer. Es física, mentalidad, relajación y disciplina a través de principio marciales.'.

Iván Fortich no olvida que es discípulo de Alexánder Jiménez, a su club de formación: Dragón Dorado e insiste en la instrucción del pomsaes. 'Es la aplicación de técnicas en un combate imaginario sin rivales. Es lo tradicional de la defensa. En nuestro medio predomina mucho el combate. Si es un deportista que se desenvuelve bien, al ascender de cinturón, muchos reciben el grado, pero olvidan su marcialidad, donde está incluido también otros valores'.

La apertura será con una charla sobre la marcialidad y el corte de cinta será de Nelson Morales, entrenador y presidente de la Liga de Taekwondo del Atlántico.

Un club de Tenjo, Cundinamarca será uno de los invitados del centro del país. A partir de las 8:00 a.m. se harán presentaciones de saltos, rompimiento de ladrillos y la primera competencia en la modalidad de pomsaes, seguidos de combates por orden y grado de cinturones. Los jóvenes y adultos competirán hoy y mañana.