La clasificación anual, que hace la Confederación Panamericana de Béisbol (Copabe) teniendo en cuenta la participación de selecciones menores de sus afiliados en los certámenes y su ubicación, ha señalado a Colombia como el tercer mejor país con 11 puntos.

El mejor país es Venezuela (18) y el segundo Estados Unidos (11). Colombia está empatada en puntos con República Dominicana, México y supera a Cuba (7). Pero en la clasificación de mayores de la Ibaf (Federación Internacional de Béisbol), Colombia es puesto 28 (28.75 puntos). Cuba es la número uno (986) y EU segundo (953).