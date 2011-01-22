El Heraldo

El Torneo Semillitas de Béisbol, para niños menores de 8 años, comenzó como termino el pasado fin para la Academia Hermanos Rentería. El fin de semana pasado, en el estadio José Vargas de la Victoria, derrotó a la Academia Hermanos Rentería sobre la Escuela de Policarpo Anaya 6 carreras por 2. Hoy, los niños de la Academia esperan mantener su senda del triunfo ante las Pequeñas Ligas del Norte.

La primera bola del juego se lanzará a las 9 a.m. Este torneo más que competitivo es de formación e iniciación y en el cual los niños empiezan a perderle el miedo a batear ante el pitcher e ir por bolas elevadas.

De ese primer triunfo de Academia en el certamen de 2011 se destaca que el pitcher ganador fue Eider Godoy, cargó la derrota Moisés Barraza.

José Jiménez conectó en la primera entrada un doble que impulsó a Oscar Arbeláez y en la tercera entrada conectó un doble que impulsó a Miguel Palma y Eider Godoy. Anotaron por Rentería en la primera entrada José Jiménez, Randy Escorcia y Yoiner Cabrera; y en la tercera entrada anotaron Miguel Palma y Eider Godoy. Por Espoana anotó en la tercera entrada Geyer Carrascal y en la cuarta entrada anotó Dwein Pizarro.

Byron Güell, organizador del torneo, señaló que la inauguración será el 6 de febrero. Once de Noviembre, Germán Escorcia, Espoana, La Victoria, Coolivos y la fundación Nueva Colombia participarán en la Copa Semillitas.