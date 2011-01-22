La comisión de la Fifa que visitó ayer el estadio Atanasio Girardot de Medellín, una de las subsedes del Mundial Sub-20 de Fútbol que se disputará entre el 29 de julio y el 20 de agosto en Colombia, elogió el avance de los trabajos de remodelación que marchan por encima del 50 por ciento de ejecución.

Similares reconocimientos recibieron el estadio Metropolitano de Barranquilla y el Jaime Morón de Cartagena, luego de que la comisión de inspectores de la Fifa, encabezada por el director deportivo, Iñaki Álvarez, recorriera estas otras obras.

En el escenario de la capital de Antioquia se trabaja en la impermeabilización de 1.600 metros cuadrados de los sótanos de los camerinos, que están siendo reforzados con muros de contención y dotados de drenajes a un ritmo que ya supera el 52 por ciento de ejecución, según el gerente del Instituto Nacional del Deportes de Medellín, Andrés García.

Más avanzados van las labores de remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla, que con el 60 por ciento de avance estarían a punto dentro de 45 días.

La visita de inspección a los estadios de Colombia continuarán en Cali, Armenia, Pereira, Manizales y Bogotá. 'Vamos a tener los estadios a punto para el mundial', dijo el presidente de la Fedefútbol, Luis Bedoya. EFE