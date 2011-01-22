ERNESTO BENAVIDES/AFP AP

La victoria sobre Colombia dejó claro que Brasil no sólo depende de Neymar para remecer redes.

Pero el estelar delantero del Santos también aparece cuando la Verdeamarela más lo necesita. Así fue ante Paraguay y luego ante Colombia.

Brasil es el equipo más contundente en lo que va del Sudamericano juvenil, con siete goles anotados y tres en contra en dos salidas.

En su segundo compromiso el jueves por la noche, Brasil se fue al vestuario en tablas con Colombia y se salvó que un tiro libre de Edwin Cardona se estrelló contra el travesaño.

Fue una primera parte en que Neymar casi ni se notó, fue bien cuidado por la defensa rival y se le vio haciendo gestos de molestia porque no le pasaban la pelota.

Brasil no quiere que su artillero pierda la paciencia.

Pero el actual campeón vigente se reacomodó en ataque en el complemento y marcó dos tantos en cuestión de ocho minutos, un cabezazo certero de Casey y un toque a la red de Willian.

¿Y Neymar hasta ese momento? Bien, gracias.

A los 65 llegó el gol del descuento de Colombia.

Colombia se le vino encima a Brasil con endiabladas entradas por la banda de Fabián Castillo y todo parecía que el gol del empate se aproximaba.

Pero a cuatro minutos del final en una jugada de contragolpe apareció Neymar y el chico maravilla de Brasil sentenció las cosas.

'Estuve bien marcado, la verdad no me dieron mucho espacios, pero con el primer gol nuestro se consiguió abrir más el partido', dijo Neymar, destacando que la primera buena pelota que tocó en el complemento terminó en gol.

Para el volante colombiano Michael Ortega, del Atlas de México, 'Brasil es muy efectivo. Sabíamos que si cometíamos un error iban a llegar y convertir'.

'Son realmente efectivos', recalcó el atlanticense. AP

Colombia descansa

Colombia tendrá jornada de descanso, mañana en el Grupo B del Torneo Sudamericano Sub-20.

El técnico Eduardo Lara dijo que le llamó la atención a sus jugadores para que eleven el nivel de competencia.

Sería bueno que el entrenador se haga una autocrítica de sus decisiones y su estilo de juego en el que se corre mucho y se piensa poco. Se enfoca en la fuerza y la lucha, y deja de lado el talento y la inspiración.