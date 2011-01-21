En el sur de Bolivia, a 200 mts de altura, se encuentra Trinidad una pequeña ciudad de 100 mil habitantes. Pueblo ganadero, donde los niños juegan en la calle, en las plazas y en los clubes deportivos todo el día, una verdadera escuela formativa de deportistas.

Pero a partir de los 15 años, despachan todo ese ímpetu juvenil en parranda continua. 'Es una ciudad muy fiestera' nos dice Hugo Dellien, jugador siembra 1 del cuadro masculino del Mundial Juvenil de Tenis y número 6 del escalafón de la ITF.

'En Trinidad hay solo 4 canchas de tenis, una pegada a la otra' ¡Solo 4 canchas! ¡Las que necesitamos en Baranoa! 'A mí me enseñaron a jugar entre un ex boxeador y un ex arquero de futbol, ellos eran los deportistas del pueblo, entonces ellos manejaban las canchas y hacían de boleadores'. Hasta que llegó Mauricio Solís, entrenador de Santa Cruz que trabajó durante 3 años con él en Trinidad hasta que marcharon a Santa Cruz a los 14 años. 'Hoy entrenamos en el Country Club las Palmas y vivo con mi entrenador'. De Trinidad a Santa Cruz.

Hugo viene arrasando en Barranquilla, queriendo llevarse por tercera semana consecutiva un grado 1 después de Costa Rica y Venezuela. ¿Cuál es tu futuro? 'Me voy a dedicar al profesionalismo' En un país donde el tenis tiene como historia y su mejor figura a un 300 de la ATP. De Trinidad al profesionalismo.

'El gobernador ayuda a mis padres ocasionalmente para que viaje y el resto del pueblo me ayuda con apoyo moral' Podría ser un buen ejemplo de lo que se puede conseguir desde una lejana población de Bolivia. Desde Baranoa se puede, solo nos faltan las 4 canchas! De Bar... De Trinidad al mundo.

De Trinidad a Santa Cruz. De Trinidad al Profesionalismo. De Trinidad al Mundo.