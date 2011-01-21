El seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque recibió hoy el premio conjunto que otorga el Club Internacional de Prensa (CIP) y la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE), en un acto en el que también fue premiada la nadadora Mireia Belmonte como mejor deportista.



El técnico salmantino recibió el premio de manos del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, después de que el jurado tuviera en cuenta los 'valores deportivos que ha sabido inculcar a los jugadores, como la deportividad y el juego limpio', y por su 'talante humano y conciliador' que permitieron conseguir el Mundial de Sudáfrica 2010.

Del Bosque comentó que 'los grandes protagonistas del premio son los jugadores, que tuvieron un buen comportamiento' el pasado año en el Mundial, y 'se han convertido en referentes de esta sociedad y un buen ejemplo para los jóvenes'. 'A veces nuestro fútbol está mal visto, denostado, pero después de Sudáfrica ha salido reforzado, y además con un grado de responsabilidad añadido. Tenemos que tener un buen comportamiento como hasta ahora, y si somos buenos deportistas, demostrarlo', explicó el seleccionador.

Mireia Belmonte se mostró 'agradecida' por el premio recibido y comentó que 'es un orgullo que el sacrificio de muchas horas de entrenamiento se vea recompensado', puesto que la natación 'no es un deporte muy mediático pero sí muy bonito, en el que cuesta mucho llegar y mantenerse'.

La entrega de premios, celebrada en los Jardines de Cecilio Rodríguez, contó con la presencia del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón; el presidente del Senado, Francisco Javier Rojo; y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez.