Con un golazo de Iván Torres, Paraguay le ganó 1-0 a Bolivia anoche en la segunda fecha del Grupo B del Sudamericano juvenil. Torres logró su tanto con un violento zapatazo de media distancia a los 23 minutos.

Paraguay sumó sus tres primeros puntos en la zona. En la apertura de la llave el lunes, Brasil le ganó 4-2 a Paraguay, mientras que Colombia y Ecuador empataron 1-1.

Paraguay se conformó ante el equipo más débil con una victoria por la mínima con el gol que les regaló Torres.

'Fue un gol de mucho valor, que nos da tres puntos y más confianza para lo que resta del torneo', dijo Torres. 'Esta victoria era importante'.

Al equipo del argentino Adrián Coria le costó meterse en el partido y fue Bolivia la que controló las acciones y le metió más entusiasmo, aunque con poco fútbol y contundencia.

A los 20, Bolivia creó la mejor oportunidad de gol hasta ese momento en una jugada en la que Diego Hoyos habilitó para la entrada por la derecha al área de su compañero Darwin Ríos, cuyo remate pegado al palo lo bloqueó el portero Mario Obando.

Después vino el golazo del volante de Cerro Porteño, A partir del gol, Paraguay tomó el dominio y se fue en busca del segundo, aprovechando la lentitud de la línea defensiva boliviana.

Bolivia se salvó a los 28 cuando el defensa Nelson Ruiz no alcanzó a cabecear un pase de Diego Benítez en la culminación de una bonita jugada colectiva. Bolivia sólo reaccionó después con un disparo desde fuera del área de Hoyos que pasó cerca del poste.

En el complemento, Paraguay siguió con dominio total del partido, aunque sin traducir eso en goles. Bolivia careció de ideas, erró mucho en los pases y casi no disparó al arco rival. Bolivia jugará su segundo partido ante Brasil, mientras que Paraguay lo hará contra Ecuador en la tercera fecha de la zona el domingo.

Funes Mori el destructor

Rogelio Funes Mori es un goleador dispuesto a hacer el juego sucio. El estelar delantero de River Plate anotó su primer gol en el torneo ante en la victoria 2-1 ante Perú. Eso es lo que se espera del ariete juvenil. 'Sentí un desahogo porque hacía mucho que no festejaba un gol', señaló Funes Mori, que también asumió el papel de pivotear y destructor de las salidas del rival. 'Creo que tengo que ser el primer defensor y tratar de ayudar a mis compañeros'.